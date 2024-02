Carnival 2024 results announced

Festivals Malta has just announced the results of Karnival Malta 2024, which stretched throughout 9-13 February.

The results are as follows:

Competition 1 – Karrijiet Trijonfali Sezzjoni ‘A'

First Prize: Spettaklu Mużikali ma’ DJ Fenomenali ta’ Triton Carnival Company. Leaders: Joswa Borg u Ronnie Spiteri.

Second Prize: The Talent ta’ Donpé Carnival Company. Leader: Antoine Grech.

Third Prize: Back To The 90S ta’ DreamTeam Carnival Company

Competition 2 – Karrijiet Trijonfali Sezzjoni ‘B’

First Prize: B’Għan Wieħed Magħqudin biex Niġġieldu l-Ħażin ta’ Tal-Banda. Leader: Charlie Briffa u Gary Azzopardi.

Second Prize: Kultura u fantażija, mill-Gżira Ġara ta’ Sqallija! ta’ Crusher Carnival Company. Leaders: Brenda Chetcuti u Kevin Chetcuti.

Third Prize: Venezjani u Naplitani Għal Karnival Tradizzjonali ta’ Tal-Kaptan. Leaders: Charlie Totwin u Owen Briffa.

Competition 3 Karrijiet Trijonfali Sezzjoni ‘Ċ’

First Prize: Live Aid ta’ Ċaqqu u Bon Carnival Company. Leaders: Bjorn Bonnett u James Azzopardi.

Second Prize: Ikel, Xorb u Xalar mal-Maskot tal-Karnival ta’ Buffalo Carnival Company. Leaders: Shaun Curmi u Tyrone Curmi.

Third Prize: Super Mario Brothers ta’ Twins Carnival Company. Leaders: Tonio Scerri u Maurizio Zahra.

Competition 4 – Karrijiet Trijonfali Sezzjoni ‘D’

First Prize: Il-Fliegu Qsamna fi Triqtna Xxalajna u fil-Karnival Spiċċajna ta’ Beraq Carnival Company & Gozo Friends. Leaders: Elton Edward Xuereb u Daniel Grech.

Second Prize: 10 Snin fil-Karnival Għalaqt u The Mask Ippreżentajt ta’ Familja Waħda. Leaders: Fletcher Cini u Jesmond Goodlip.

Third Prize: Mill-Western għall-Preżent Min Se Jmexxi l-Kontinent ta’ Tan-Naqra. Leader: Etienne Galea.

Competition 5 – Kumpaniji tat-Tfal Sezzjoni ‘Ċ’- Dance

First Prize: Leġġendi ta' Tarxien Lookstar Dancers. Leader: Gabriella Stagno Piscopo.

Second Prize: Sogni D'Oro ta' Żejtun Carnival Team. Leader: Anthea Caruana

Third Prize: Unicorns in Candyland ta' Little Angels. Leaders: Alan Bianco Galea u Heidi Camilleri.

Competition 5 – Kumpaniji tat-Tfal Sezzjoni ‘Ċ’- Costume

First Prize: Leġġendi ta' Tarxien Lookstar Dancers. Leader: Gabriella Stagno Piscopo.

Second Prize: Sogni D'Oro ta' Żejtun Carnival Team ta’ Leader: Anthea Caruana

Third Prize: Unicorns in Candyland ta' Little Angels. Leaders: Alan Bianco Galea u Heidi Camilleri,

COMPETITION 6 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘B’- Dance

First Prize: Samburu ta' Dancing Angels. Leaders: Tiziana Galea u Nicole Cutajar.

Second Prize: Moulin Rouge ta' Għaqda Kultura u Armar Marija Annuzjata Tarxien. Leader: Clinton Abela Galea.

COMPETITION 6 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘B’- Costume

First Prize: Moulin Rouge ta' Għaqda Kultura u Armar Marija Annuzjata Tarxien.

Second Prize: Tribù ta' Tarxien Carnival Team. Leader: Maria Mifsud

Third Prize: Samburu ta' Dancing Angels. Leaders: Tiziana Galea u Nicole Cutajar.

COMPETITION 7 - Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘A’ - Dance

First Prize: Abjad u Iswed Magħrufin u bis-Suldati Mdawrin ta' Putullu u Stephania Gellel Carnival Company. Leaders: Manuel Pace u Stephania Gellel.

Second Prize: F’Din il-pjazza lilkom stedinna, Xi pjaċir Ħadna u Tgħidx Kemm Żfinna ta' Beqqu u Stiefnu. Leaders: Stiefnu De Battista u Paul Chircop.

COMPETITION 7 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘A’ – Costume

First Prize: Abjad u Iswed Magħrufin u bis-Suldati Mdawrin ta' Putullu u Stephania Gellel Carnival Company. Leaders: Manuel Pace u Stephania Gellel

Second Prize: F’Din il-pjazza lilkom stedinna, Xi pjaċir Ħadna u Tgħidx Kemm Żfinna ta' Beqqu u Stiefnu. Leaders: Stiefnu De Battista u Paul Chircop.

COMPETITION 7 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘A’ – Karru

First Prize: Not applicable

Second Prize: Abjad u Iswed Magħrufin u bis-Suldati Mdawrin ta' Putullu u Stephania Gellel Carnival Company. Leaders: Manuel Pace u Stephania Gellel

Third Prize: F’Din il-pjazza lilkom stedinna, Xi pjaċir Ħadna u Tgħidx Kemm Żfinna ta' Beqqu u Stiefnu. Leaders: Stiefnu De Battista u Paul Chircop.

COMPETITION 8 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘D’ - Dance

First Prize: Zodiacus ta' Żejtun Carnival Troupe.

Second Prize: Vampires ta' Sezzjoni Partitarji Stilleri Ħal Tarxien.

Third Prize: Ċaqquf ta' R & G Carnival Company.

COMPETITION 8 – Kumpanija taż-Żfin Sezzjoni ‘D’ – Costume

First Prize: Zodiacus ta' Żejtun Carnival Troupe. Leader: Wendy Caruana.

Second Prize: Vampires ta' Sezzjoni Partitarji Stilleri Ħal Tarxien. Leader: Kluivert Caruana

Third Prize: Ċaqquf ta' R & G Carnival Company.

COMPETITION 9 – Masquerades

Second Prize: Mela Ejja Kantaw Magħna...Evviva il-Festa Tagħna ta' Armeni Carnival Company. Leaders: Dino Armeni u Jackie Armeni

Competition 10 – Artistic Instellations

First Prize: Kif bqajt iċċassat, Kif bqajt iċċassat, Xħin Reali Lilkom Rajt ta' Lion Hearts.

Second Prize: Flintstones ta' Tad-Deheb Carnival Company.

Third Prize: Roti u Ġwienaħ M'għandniex imma xorta Tirna Bih ta' Kiku Carnival Company