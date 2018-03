Juventus to face Real Madrid in Champions League quarter-finals

The first legs will be on Tuesday 3 and Wednesday 4 April, with the returns on 10 and 11 April.

Full Draw:

Barcelona v AS Roma

Sevilla v Bayern Munich

Juventus v Real Madrid

Liverpool v Manchester City

Semi-final draw: 13 April

Semi-finals: 24/25 April & 1/2 May

Final: Saturday 26 May, NSC Olimpiyskyi stadium, Kyiv

Team statistics

Barcelona (ESP)

UEFA club ranking: 3

European Cup quarter-final record: W14 L5

Last quarter-final: 2016/17 (lost 0-3 v Juventus)

This season: P8 W5 D3 L0 F13 A2

Top scorer: Lionel Messi (6)

Most assists: Luis Suárez (4)

Top #UCLfantasy scorer: Lionel Messi (43)

Most-started XI: Ter Stegen; Nélson Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Paulinho, Busquets, Rakitić, Iniesta; Messi, Luis Suárez

Bayern München (GER)

UEFA club ranking: 2

European Cup quarter-final record: W18 L10

Last quarter-final: 2016/17 (lost 3-6 v Real Madrid, aet)

This season: P8 W7 D0 L1 F21 A7

Top scorer: Robert Lewandowski (5)

Most assists: Kingsley Coman, Joshua Kimmich, David Alaba (3)

Top #UCLfantasy scorer: Robert Lewandowski (40)

Most-started XI: Ulreich; Kimmich, Boateng, Süle, Alaba; Vidal, Tolisso, James; Robben, Lewandowski, Coman

Juventus (ITA)

UEFA club ranking: 5

European Cup quarter-final record: W12 L5

Last quarter-final: 2016/17 (won 3-0 v Barcelona)

This season: P8 W4 D3 L1 F11 A8

Top scorer: Gonzalo Higuaín (5)

Most assists: Seven players on one

Top #UCLfantasy scorer: Gonzalo Higuaín (35)

Most-started XI: Buffon; Alex Sandro, Benatia, Chiellini, Barzagli; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa, Higuaín

Liverpool (ENG)

UEFA club ranking: 30

European Cup quarter-final record: W9 L4

Last quarter-final: 2008/09 (lost 5-7 v Chelsea)

This season: P8 W4 D4 L0 F28 A6

Top scorer: Roberto Firmino (7)

Most assists: James Milner (7)

Top #UCLfantasy scorer: Roberto Firmino (55)

Most-started XI: Karius; Moreno, Lovren, Matip, Gomez; Milner, Can/Henderson, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah

Manchester City (ENG)

UEFA club ranking: 8

European Cup quarter-final record: W1 L0

Last quarter-final: 2015/16 (won 3-2 v Paris Saint-Germain)

This season: P8 W6 D0 L2 F19 A7

Top scorers: Raheem Sterling, Sergio Agüero (4)

Most assists: Kevin De Bruyne (4)

Top #UCLfantasy scorer: Ederson (37)

Most-started XI: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Gündoğan; Sterling, Agüero, Sané

Real Madrid (ESP, holders)

UEFA club ranking: 1

European Cup quarter-final record: W28 L6

Last quarter-final: 2016/17 (won 6-3 v Bayern)

This season: P8 W6 D1 L1 F22 A9

Top scorer: Cristiano Ronaldo (12)

Most assists: Gareth Bale (2)

Top #UCLfantasy scorer: Cristiano Ronaldo (66)

Most-started XI: Navas; Marcelo, Ramos, Varane, Nacho; Casemiro, Kroos, Modrić; Ronaldo, Benzema, Isco

Roma (ITA)

UEFA club ranking: 24

European Cup quarter-final record: W1 L2

Last quarter-final: 2007/08 (lost 0-3 v Man. United)

This season: P8 W4 D2 L2 F11 A8

Top scorer: Edin Džeko (4)

Most assists: Edin Džeko (3)

Top #UCLfantasy scorer: Edin Džeko (40)

Most-started XI: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; El Shaarawy, Džeko, Perotti

Sevilla (ESP)

UEFA club ranking: 6

European Cup quarter-final record: W0 L1

Last quarter-final: 1957/58 (lost 2-10 to Real Madrid)

This season: P8 W3 D4 L1 F14 A13

Top scorer: Wissam Ben Yedder (8)

Most assists: Joaquín Correa (3)

Top #UCLfantasy scorer: Wissam Ben Yedder (45)

Most-started XI: Rico; Mercado, Kjær, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Pizarro; Sarabia, Banega, Correa; Ben Yedder

*Stats exclude qualifying