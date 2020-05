National Book Prize and Terramaxka longlists published

The National Book Council has published its longlist for the National Book Prize and Terramaxka Prize 2020 for books published in 2019.

All books have been screened for eligibility by the adjudication board according to respective categories. In total the council said there were 181 submissions, 105 titles across the nine categories of the National Book Prize, and 77 titles across six categories of the Terramaxka Prize.

“In the coming months, the members of the board will be reading the submissions in order to select the titles for the National Book Prize and Terramaxka shortlist. The shortlist will be published on the National Book Council’s website and will also appear in a number of local newspapers,” the council said.

The winners of the Terramaxka Prize will be announced during an awards ceremony which will be taking place during the official opening of the Malta Book Festival on 10 November 2020.

The winners of the National Book Prize will be announced later in December at an awards ceremony of which details will be communicated in due time.

Novels in Maltese and English

Echoes : Distant Voices: Distant Lives Lou Drofenik Horizons Difrejn il-Falkun Richard Attard Horizons Il-Wiċċ l-Ieħor Ġorġ Peresso Horizons Fis-Satra tal-Velu Helen Borg Horizons Papa Aħmed Joe Pace Merlin Publishers Tigné Point Bachelors Gerard James Borg Midsea Books Ltd. O.B.E. Rita Saliba Klabb Kotba Maltin Eroj: Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno Michael Cini Horizons Isabelle Jennifer Spagnol Faraxa Publishing Ossessjoni Alfred Palma Wise Owl Publications Antida Elio Lombardi BDL Publishing Gabriel Mark Calleja BDL Publishing Dal-Baħar Iswed Mikiel Camilleri Haber BDL Publishing Id-Djarju l-Iswed Ronald Bugeja BDL Publishing Id-Dell tal-Isfortunat Ronald Camilleri BDL Publishing Il-Kaxxa tad-Daqq Sharon Calleja BDL Publishing Tano Monica Gatt BDL Publishing

Short stories in Maltese and English

Love is All-knowing Antonio Zammit Antonio Zammit Qabel Tbaxxi d-Dawl Lina Brockdorff Horizons Weġgħat Paul P. Borg Horizons Innuendo Anthony Portelli, Antoinette Borg Merlin Publishers Bejn Bejnejn Walid Nabhan Klabb Kotba Maltin L-Aqwa Żmien Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin Għall-Glorja tal-Patrija!: Kapriċċi Patrijottiċi Aleks Farrugia SKS Publishers Mill-Bieb 'il Ġewwa Loranne Vella Ede Books L-Ittra ta' Osama u Stejjer Oħra John P. Portelli Horizons Ħal Maqtugħ u Kitbiet Oħra John Spiteri Gingell BDL Publishing

Poetry in Maltese

Mar-Ritmi tal-Baħar Charles Bezzina Charles Bezzina Lejn l-Għamajjar Vol. 3 Raymond C. Grech Raymond C. Grech Is-Sinfonija tad-90 Karmenu Mallia Karmenu Mallia Tluq John Aquilina Edizzjoni Skarta Balluta Blues Charles Flores Horizons Fuq Kaxxa tal-Birra Rasha 'l Isfel Mario Cardona Horizons Bejn Baħar u Baħar Elizabeth Grech Merlin Publishers Beltin: Stejjer minn Nies Minsija Ramona Depares Merlin Publishers Hlief Memorji u Dellijiet Andrew Debono Cauchi Klabb Kotba Maltin Ra Jesmond Sharples Klabb Kotba Maltin Madwar Sagħtejn u Nofs 'il Bogħod mill-Ġenna Immanuel Mifsud Klabb Kotba Maltin Potpurì Amanda Busuttil Amanda Busuttil Xehir fis-Skiet Omar Seguna Horizons

Poetry in English

Second Glances at Gozo Linda Henry Faraxa Publishing Lethe: A Rhapsody of Life Remembered Louise Vella Louise Vella

Drama in Maltese and English

Għaliex Commedia? Għaliex Malta? Kollezzjoni t'Erba' Fares tal-Commedia dell'Arte Narcy Calamatta, Iggy Fenech (ed.) Narcy Calamatta Żewġ Drammi: Appuntamenti/Repubblika Immakulata Simone Spiteri Simone Spiteri Naħal tal-Imħabba Paul P. Borg Kunsill Lokali Mellieħa L-Ispettur Bonnici - It-Triloġija Mario Philip Azzopardi Klabb Kotba Maltin Raise the Curtain Barbara Day (ed.); Joanne Micallef Faraxa Publishing

Literary nonfiction

Ngħix Ħajja Sabiħa Michael Galea Michael Galea Kissirtni, Mulej! Elija Vella ĊAK - Religjon u Ħajja Morru Għallmu l-Ġnus Kollha Alfred Calleja ĊAK - Religjon u Ħajja Fittxu l-Ewwel is-Saltna Andrew Galea ĊAK - Religjon u Ħajja Murder on the Malta Express: Who Killed Daphne Caruana Galizia? Carlo Bonini, Manuel Delia, John Sweeney Midsea Books Ltd. Ċajt ta' Klassi u Battuti Oħra Bertram Portelli Kite Group Tessie Giola Cassar, Glen Calleja Angela 'Giola' Cassar Għaliex Iċċedi Meta Alla Hu Miegħek? Aaron Camilleri Klabb Kotba Maltin

Translation

Mix-Xaqliba ta' Dar Swann : Imħabba ta' Swann Marcel Proust, Paul Zahra (trans.) Paul Zahra Christus Vivit Papa Frangisku; Francesco Pio Attard (trans.) ĊAK - Religjon u Ħajja Il-Ħajja Moħbija ta' Ġesù: Għażla ta' Vanġeli Apokrafi Emanuel (Edmund) Teuma (trans.) ĊAK - Religjon u Ħajja Is-Sultan tal-Glorja Walter Lobina; Francesco Pio Attard (trans.) ĊAK - Religjon u Ħajja Ittri mill-Mitħna Tiegħi Alphonse Daudet; Joe Pulè (trans.) Horizons Mademoiselle Perle u Aktar Guy de Maupassant; Toni Aquilina (trans.) Horizons Il-Maqlub u s-Sewwa Albert Camus; Toni Aquilina (trans.) Faraxa Publishing "L-Intruża" u "L-Għomja" Maurice Maeterlinck; Toni Aquilina (trans.) Faraxa Publishing

General Research

Gardening in Malta Peter Calamatta Peter Calamatta Salt Pans in Malta Pauline Dingli SKS Publishers Cor ad Cor Loquitur - Qalb Tkellem lill-Qalb: Ġabra ta' Diskorsi dwar il-Fidi u l-Ħajja Nisranija fil-Knisja u fis-Soċjetà (1998-2019) - Vol. 2, Partijiet 1 u 2 Hector Scerri Horizons A Passage to Malta: The Health and Wellbeing of Foreign Children in Malta Carmel Cefai, Moemi Keresztes, Natalie Galea Rachel Spiteri Horizons Examining an Examination Doreen Spiteri Merlin Publishers The Examined Life: Writings in Honour of Guido Lanfranco Mark-Anthony Falzon Midsea Books Ltd. The Joannes Gennadius Maltese Treasure Trove in Athens Arnold Cassola Midsea Books Ltd. Quest for the Maltese Żaqq: A Lost Piping Tradition Karl Partridge Midsea Books Ltd., National Archives of Malta Ejjew Nidħqu Ftit Ieħor ma' Charles Clews Toni Sant SKS Publishers A Taste of History, Culture and Environment of the Central Region of Malta George Cassar Kite Group Maltese Lace: History and Mystery: Four Centuries of Bizzilla Consiglia Azzopardi Kite Group Navigating the Maltese Mediascape Joe Borg, Mary Anne Lauri Kite Group Selected Philosophical Essays Joe Friggieri Kite Group Storja u Kultura Ħaż-Żabbar 2019 Malcolm Schembri Malcolm Schembri Maltese Archives...My Choice Charles J. Farrugia Miller Distributors Ltd. Dizzjunarju ta' Termini Nawtiċi u Tagħrif Ieħor Marittimu Lokali Joseph Caruana BDL Publishing Iċ-Ċimiterju ta' Santa Marija Addolorata: Storja, Arti, Personalitajiet Eman Bonnici Heritage Malta Publishing Behind Closed Doors: Fort St. Angelo and the Royal Navy 1906-19 Matthew Balzan Heritage Malta Publishing

Biographical and Historiographic Research

Beata Marija Kristina ta' Savoia Eman Bonnici ĊAK - Religjon u Ħajja Il-Kanonku Fortunato Panzavecchia 1797-1850: Raġel ta' Kultura u Qaddej tal-Patrija David Agius-Muscat Horizons Mystic Artist Anthony Mahoney: A Study of His Works 1968-2017 Anthony Mahoney Horizons Ir-Redentur: History, Art and Cult of the Miraculous Effigy of Christ the Redeemer at Senglea, Malta Jonathan Farrugia Midsea Books, Senglea Collegiate Chapter X'Kien Ġara Sew fis-Sette Giugno Paul Bartolo Klabb Kotba Maltin The Sette Giugno in Maltese History 1919-2019 Henry Frendo Midsea Books Ltd. Valletta: Malta's Hospitaller City and Other Essays Victor Mallia-Milanes Midsea Books Ltd. Knights at Sea: The Caravan Diaries Thomas Freller Midsea Books Ltd. Philip Calleja: Għex għall-Bniedem Maqlugħ minn Għeruqu Charles Buttigieg Klabb Kotba Maltin Għamlu Isem: Ir-Raba' Ktieb Joe Julian Farrugia Klabb Kotba Maltin Son of a Reluctant Immigrant Leon Zawadski Farxa Publishing Lord Strickland: Plots and Intrigue in Colonial Malta Victor Aquilina Kite Group Buttons Parade, Military and Civilian Uniform Buttons in Malta Denis Darmanin, George Cassar Kite Group The Unreality of Realism: An Insular Perspective on the Development of Modern Art Giuseppe Schembri-Bonaci Horizons Metal and Silence: The Quest for Daringness and Authority in the Arts Giuseppe Schembri-Bonaci Horizons Tritoni: The Rebirth of an Iconic Fountain David Mallia MediaCoop Malta's Unsung Heroes Vol. 1 Alfred Conti Borda Wise Owl Publications Malta's Unsung Heroes Vol. 2 Alfred Conti Borda Wise Owl Publications Il-Majjistra u t-Twelid fil-Komunità Maltija fis-Seklu 20 Janice Caruana Janice Caruana Monumenti u Busti fil-Gżejjer Maltin Anton Camilleri BDL Publishing Kulħadd għall-Belt : Sette Giugno 1919-2019 Kenneth Gambin Heritage Malta Publishing Pioneers of Modern Art in Malta Vol. 2 Joseph Paul Cassar Heritage Malta Publishing Dies Irae, Dies Illa - Jum ta' Ghadab, Dak il-Jum Aaron Attard-Hili Aaron Attard-Hili Fuq il-Passi ta' Vassalli Joseph P. Borg Klabb Kotba Maltin, L-Akkademja tal-Malti

Premju Terramaxka 2020: kotba ppubblikati fl-2019

Original Works: Books for children (ages 0-7)

Toni tat-Tritoni Stephen Lughermo Horizons / Agenzija Nazzjonali tal-Litterizmu Tikka Poeżija għall-1 u t-2 sena Clare Azzopardi Merlin Publishers Mikelin Sandra Hili Vassallo Merlin Publishers In-Nota tal-Mamà Justin Debono Klabb Kotba Maltin Ġola - Il-Ġiraffa u t-Tifla tal-Kampanja Rebecca Spiteri, Christina Farrugia Klabb Kotba Maltin X'Qed Jiġri f'Żaqq il-Mamà Maria Grima Vella Klabb Kotba Maltin Salvu ta' Manini Doris Schembri Klabb Kotba Maltin Il-Lukanda ta' Martina Antoinette Borg Merlin Publishers Il-Praspar ta' Sika: Sika u s-Sandli l-Aħmar Ursola Borg BDL Publishing Il-Praspar ta' Sika: Sika u l-Karnival Ursola Borg BDL Publishing

Original works: books for children (ages 8-12)

Dar Ġdida Dunstan Hamilton Action for Breast Cancer Foundation Fra Mudest u l-Figolla tal-Pirjol Charles Casha Merlin Publishers Fra Mudest u ċ-Ċagħaq Charles Casha Merlin Publishers Qabża f'Dinja Oħra mill-Klassi ta' Miss Ambrożja Pulis Kiftaranipenġini Audrey Friggieri Merlin Publishers Il-Lanċa tal-Irmonk (L12 Tikka Qari) Clare Azzopardi, Kenneth Scicluna Merlin Publishers L-Istorja ta' Seb it-Tieni (u ta' Seb l-Ewwel ukoll) (Tikka Qari L12) Leanne Ellul Merlin Publishers Romilda u Rodolfo (Tikka Qari L13) David Aloisio Merlin Publishers Il-Leġġenda ta' Robin Hood u Marian (Tikka Qari L13) Simon Bartolo Merlin Publishers Nicky Farrugia: Ir-Raġel tal-Ħadid (Tikka Qari L13) Antoinette Borg Merlin Publishers Id-Dar ta' Faċċata Carmel Borg Merlin Publishers Irvin Vella Investigatur Virtwali (4) : Il-Każ Stella Maris John A. Bonello Merlin Publishers Noè u l-Iskojjattlu Bla Kwiet Leanne Ellul, Stephanie Bugeja Merlin Publishers Sorpriża għal Lindora Carmel G. Cauchi Merlin Publishers Arlekkin Isfar Roberta Bajada Merlin Publishers Il-Vinkulari: Il-Muftieħ tal-Passat Simone Spiteri Merlin Publishers L-Ingwanti Maġiċi Jagħmlu Ħbieb Ġodda Anabelle Azzopardi Horizons Ġikkur: Nifs 'il Gewwa u Ieħor 'il Barra, Immedita Halli Tikkalma Cedric Chircop Faraxa Publishing The Dream Life of Little Paul Elizabeth Guyon Spennato Faraxa Publishing Amber u l-Mantell l-Aħmar Claudia Micallef Faraxa Publishing The Thousand Questions of Dino Ricciolino: Out in the Garden Chiara Ludovica Bastistelli Faraxa Publishing Smajna Isimna taħt l-Art Loranne Vella, Trevor Borg Arts Council Malta L-Avventuri f'Ħal Xuxa: Is-Saram ta' Lippu n-Naffar Janet Mallia BDL Publishing L-Avventuri f'Ħal Xuxa: L-Isfrattu ta' Zeppi ż-Żiemel Janet Mallia BDL Publishing In-Nanna Se u l-Falkun taż-Żewġt Irjus Kenneth Gauci BDL Publishing In-Nanna Se u Trullu Trullu Kenneth Gauci BDL Publishing

Original works: books for adolescents (ages 13-16)

In the Land of Marigolds Kirsten Spiteri Faraxa Publishing Remembering Sette Giugno 1919 Alexander Cutajar Kite Group

Books translated into Maltese (ages 0-7)

Otto Ma Jridx Jikber Clare Azzopardi Merlin Publishers Ġojjell Jitlaq Ifittex lil Kiri (2) Clare Azzopardi Merlin Publishers Ġojjel u s-Saħħara (3) Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupu Lupettu Jitla' l-Muntanji Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupu Lupettu Joħlom bl-Oċean Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupettin Imur għand it-Tabib Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupettin Jibża’ mid-Dlam Clare Azzopardi Merlin Publishers L-Annimali tad-Dar Rachel Portelli Merlin Publishers L-Annimali tal-Foresta Rachel Portelli Merlin Publishers Busy Skola Mimlija Tħabrik Joanne Micallef Faraxa Publishing Busy Trakter Ħabrieki Joanne Micallef Faraxa Publishing Il-Pupi tal-Karti Rachel Cortis, Toni Aquilina Faraxa Publishing Busy Żu Mimli Tħabrik Joanne Micallef Faraxa Publishing

Books translated into Maltese (ages 8-12)

Meta Mmur għand Sieħbi Carlos Clare Azzopardi Merlin Publishers Iċ-Ċkejken Prinċep Clare Azzopardi Merlin Publishers Kif Issir Supereroj Antoinette Borg Merlin Publishers Mostri Tersqux 'l Hawn (Iva, Nasal!) Trevor Zahra Merlin Publishers Saħħa Bonġu Ċaw (Iva, Nasal!) Trevor Zahra Merlin Publishers Mitfi (Iva, Nasal!) Trevor Zahra Merlin Publishers Ċimm Pumm Paqq (Iva, Nasal!) Trevor Zahra Merlin Publishers Veru jew Falz (Iva, Nasal!) Trevor Zahra Merlin Publishers Vjola Ddur id-Dinja Brian Buhagiar Merlin Publishers Is-Suldat tal-Landa (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers It-Tliet Qżieqeż (Il-Ħrejjef MaġiċiI) Noel Tanti Merlin Publishers Qrempuċ (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Il-Prinċipessa u l-Piżella (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Il-Prinċep Żrinġ (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Il-Fellus Ikrah (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers It-Tifla tas-Sulfarini (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Barnuża Ħamra (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Pejxu biż-Żarbun (Il-Ħrejjef Maġiċi) Noel Tanti Merlin Publishers Milied Imħawwad Gorg Mallia Merlin Publishers Il-Problemi ta' Danny Claudia Gauci Merlin Publishers L-Annimali ta' Danny Claudia Gauci Merlin Publishers Ir-Regoli ta' Danny Claudia Gauci Merlin Publishers L-Ispettaklu Stupend Żanżan Kelma Leanne Ellul, Clare Azzopardi Merlin Publishers Sherlock, Lupin u Jien 1: Is-Sinjura s-Sewda Dwayne Ellul Merlin Publishers Sherlock, Lupin u Jien 2: L-Aħħar Att fit-Teatru tal-Opra Dwayne Ellul Merlin Publishers

Books translated into Maltese (ages 13-16)