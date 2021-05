National Book Prize and Terramaxka 2021: The longlist

The National Book Council has published the list of eligible titles that have been submitted to the National Book Prize and Terramaxka Prize 2021 for books published in 2020.

The council said all books had been screened for eligibility by the adjudication board according to respective categories. In total, there have been 154 eligible submissions, 95 titles across the eight categories of the National Book Prize, and 59 titles across six categories of the Terramaxka Prize.

"From this year, the Translation category has been broadened to include works of non-fiction, poetry and drama in Maltese translation, as well as works of fiction. Besides this change, the category for Poetry is once again considering poetry collections written in Maltese or English within the same category," NBC said.

The eight categories of the National Book Prize for adults are for: Novels, Short Stories, Poetry, Drama, Literary Non-Fiction, Translation, General Research, and Biographical and Historiographic Research. The six categories of the Terramaxka Prize comprise three categories for original works for children and adolescents (0–7, 8–12 and 13–16-year-olds), and another three categories for translated works for the same age groups.

The council said in the coming months, the members of the board will be reading the submissions in order to select the titles for the National Book Prize and Terramaxka shortlist. The shortlist will be published on the National Book Council’s website and will also appear in a number of local newspapers.

The winners of the Terramaxka Prize will be announced during an awards ceremony which will be taking place during the official opening of the Malta Book Festival on 2 November 2021. The winners of the National Book Prize will be announced later in December at an awards ceremony, of which details will be communicated in due time.

National Book Prize 2021: books published in 2020

Novels in Maltese and English

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher Cross Connection Jean Paul Tabone Kite Group Elena Kris Dimech BDL Publishing Fir-Rutina tal-Kwarantina Alfred Massa BDL Publishing Il-Mudell ta' Jannar: Il-Mekkanik Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudell ta' Lulju: Iben il-Furnar Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudell ta' Marzu: Il-Fessud Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudell ta' Mejju: Ir-Romantiku Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudell ta' Novembru: Il-Misterjuż Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudell ta' Settembru: Tat-Tattoo Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella t'April: Il-Kwieta? Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella t'Awwissu: Il-Qarrejja tax-Xorti Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella ta' Diċembru: L-Imqarba Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella ta' Frar: Bint il-Prostituta Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella ta' Ġunju: It-Tfajla ta' Ġol-Banju Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Mudella ta' Ottubru: L-Infermiera Chris Azzopardi Wise Owl Publications Il-Prinċep tal-Birgu Karmenu Mallia BDL Publishing Imħabba Taħt Assedju Darren Agius Horizons In-Nar Għandu Isem: Noti minn Paġna Intima Gioele Galea Horizons Iz-Ziju Manwel Joseph Debono Kite Group Love Happens Lauren Marie Grech Horizons Meta Nħaraq in-Notre Dame Elio Lombardi BDL Publishing Michael Charles Buttigieg Horizons Moonstone – Triangolu Kriminali Ronald Bugeja BDL Publishing Rubini Sharon Calleja BDL Publishing Tlettax Kenneth Caruana Horizons

Short stories in Maltese and English

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher Għoljiet u Stejjer Oħra Maurice Cauchi Klabb Kotba Maltin Il-Pultruna li Titbandal u Stejjer Oħra Maria Camilleri Horizons Kissirtu Kullimkien Lara Calleja Merlin Publishers L-Appuntament mad-Destin u Stejjer Oħra Vince Piccinino Horizons Lanċa Ġejja, Oħra Sejra u Stejjer Oħra Lina Brockdorff Horizons Mar-Rimja tar-Rebbiegħa u Stejjer Oħra Lina Brockdorff Horizons Mitt Ruħ Ġorġ Mallia Klabb Kotba Maltin MittKelma Rita Saliba Klabb Kotba Maltin Mużajċi tat-Tafal Joe Camilleri Horizons Sempreviva Trevor Żahra Merlin Publishers Widnet il-Baħar u Stejjer Oħra Joe Friggieri Kite Group Xewqa ta' Tfajjel u Stejjer Oħra Lina Brockdorff Horizons

Poetry in Maltese and English

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher Amazonite Gisele Schembri Gisele Schembri Imkien għall-Kenn: Poeżiji John P. Portelli Horizons Katarsi: Ġabra ta' Poeżiji Alfred Palma Alfred Palma L-Ambjent li Qeridna: Poeżiji (2017-2020) Carmel Scicluna Horizons L-Inventarju tal-Kamra l-Kaħla Leane Ellul Merlin Publishers Lazarus: Prose - Poetry Richard England Kite Group Megalomanija Perversa: Poeżiji Justin Schembri Horizons Tgħanniq Ieħor: Poeżiji mill-Iżolament Kit Azzopardi, Simone Ingauenez, John P. Portelli (eds.) Horizons

Translation

Titlu tal-ktieb // Title of book Traduttur // Translator Pubblikatur // Publisher Endgame bil-Malti (Samuel Beckett) Narcy Calamatta Narcy Calamatta Ħija Jiġri wara d-Dinosawri (Giacomo Mazzariol) Ludvic Azzopardi Ferrando Merlin Publishers Il-Waqgħa (Albert Camus) Toni Aquilina Faraxa Publishing Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali (Henri J.M. Nouwen) Francesco Pio Attard Reliġjon u Ħajja - ĊAK L-Aħħar Sajf ta' Berlin (Federico Buffa, Paolo Frusca) Mark Vella Merlin Publishers Mix-Xaqliba ta' Dar Swann – Ismijiet ta' Pajjiżi: L-Isem (Marcel Proust) Paul Zahra Paul Zahra Otello (William Shakespeare) Alfred Palma Alfred Palma Riżonanza: Daqqa t'Għajn lejn l-Infinità (Ricky Caruana) Alfred Palma Ricky Caruana Siġar (Hermann Hesse) Terence Portelli Klabb Kotba Maltin Verbum Domini (Benedittu XVI) Francesco Pio Attard Reliġjon u Ħajja - ĊAK L-Uniku Dnub (Bertha M. Clay) Emmanuel Portelli BDL Publishing

Literary non-Fiction

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher Daniel Holmes: A Memoir from Malta's Prison: From a Cage, on a Rock, in a Puddle... Daniel Holmes Lovin Malta Dawn Bċejjeċ! Kitbiet Awtobijografiċi Frans A. Attard Uptrend Publishing Dealing with Coronus: Self-help Notes for a Pandemic Paulann Grech Kite Group Jien - Noti - Jien: Ħsejjes u Stejjer Immanuel Mifsud, Toni Sant Klabb Kotba Maltin Jinżlulek Għasel 2: Ġabra ta’ Aneddoti minn Maltin Magħrufa Charles Flores, Tony Barbaro Sant BDL Publishing Justice for Daphne is Justice for our Right to Know: The Book of the Art Installation Alessandra Dee Crespo (Curator) Midsea Books Mill-Qari għall-Għejxien tal-Kelma ta' Alla: Lectio Divina għall-Evanġelju ta' Żmien ir-Randan - Sena A Martin Micallef Reliġjon u Ħajja - ĊAK Sejjieħ il-Ħsieb: Limitu u Ħelsien John Baldacchino Klabb Kotba Maltin The Strings of Fate Ricky Caruana Ricky Caruana Xi Ħadd hemm fuq Iħobbni! Peter Calamatta Peter Calamatta

General Research

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher A Hundred Experiences of a Bird Photographer in Malta Aaron Tanti Birdlife Malta APS Mdina Cathedral Contemporary Art Biennale 2020 – Regaining a Paradise Lost: The Role of the Arts Giuseppe Schembri Bonaci, Nikki Petroni Mdina Cathedral Museum, APS Bank, APS Mdina Biennale Bil-Kelma t-Tajba: Prinċipji u Kreattività fil Pedagoġija tal-Lingwa Antoinette Camilleri Grima Klabb Kotba Maltin Goal: The Official Encyclopaedia of the Malta Football Association vol. 7 - The Eighties: A Period of Revival (1979-1989) Carmel Baldacchino Horizons International Survey of Children's Wellbeing: Malta 2020 Carmel Cefai, Natalie Galea Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, University of Malta Is-Sessiżmu fil-Lingwa Maltija George Farrugia (ed.) Klabb Kotba Maltin, L-Akkademja tal-Malti Kelma għal Kelma: Teżawru Tematiku Malti Dwayne Ellul Merlin Publishers L-Ekonomija f'Ilsien ix-Xjenza u l-Filosofija John A. Consiglio Faraxa Publishing L-Esperjenza tat-Tagħlim Terence Portelli Horizons The Beheading of Ignez: Katabasis, Ezra Pound and Three Maltese Artists Giuseppe Schembri Bonaci Horizons The Spazju Kreattiv Art Collection Toni Sant Fondazzjoni Ċentru għall-Kreattività Tourism and the Maltese Islands: Observations, Reflections and Proposals George Cassar, Marie Avellino Kite Group

Biographical and Historiographic Research

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Editur // Author/Editor Pubblikatur // Publisher Albert Ganado: Ħajja Mhux tas-Soltu Austin Sammut, Sergio Grech (eds.) Klabb Kotba Maltin Country Villas in XVIII Century Malta Carmel Spiteri, Charles Paul Azzopardi Kite Group Crux Invicta: Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f'Għawdex Martin Micallef Midsea Books Dellijiet Jgħajtu fir-Ras: Mario Azzopardi: Poeżija, Narrattiva u Kummiedja Soċjali Charles Briffa Horizons Diaspora: Maltese Overseas Settlement Henry Frendo Midsea Books Documentary Sources on the Maltese Eighteenth Century Carnival: Il Ballo del Battito or Parata John Debono (ed.) John Debono L-Istorja tal-Partit Laburista: It-Tieni Volum (1940-1960) Francis Galea SKS Publishers Luċija Tells... Women's History and Experience of Life on Gozo, Malta: Interviews, Essays, Pictures, Stories and Songs Veronica Veen Veronica Veen Maltese Migration in Tunisian Coastal Towns (1836-1844) Arnold Cassola Morrone Editore Mattia Preti: Life and Works Keith Sciberras Midsea Books Princess Poutiatine and the Art of Ballet in Malta Kathrina Farrugia-Kriel (ed.) Fondazzjoni Patrimonju Malti Ruħu Dejjem Tfittex: Charles Casha: Mgħallem Għalliel Charles Briffa Klabb Kotba Maltin San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina: Storja ta' Devozzjoni u Arti Jeremy Debono Jeremy Debono Ta' Ġieżu Crucifix: Faith - History - Iconography - Conservation Christian Attard (ed.) Arċikonfraternità tas-Santissimu Kurċifiss, Il-Belt Valletta Ta' Liesse: Malta's Waterfront Shrine for Mariners Giovann Bonello (ed.) Miller Distributors Ltd. The Addolorata Cemetery Conrad Thake (ed.) Midsea Books Trevor Żahra: Bejn Storja u Miti: Ġabra ta' Kitbiet Sergio Grech Horizons

Terramaxka 2021: books published in 2020

Original works: books for children (ages 0-7)

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Illustratur // Author/Illustrator Pubblikatur // Publisher 3 Xewqat Ruth Frendo, Christ Scicluna (Animazzjoni / Animation) Write Deal Association Enya l-Aljena... Reġina b'Kumbinazzjoni! (Tikka Qari Livell 7) Audrey Friggieri, Romont Willy (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Ġanni Jżur Ruma Sherise Zammit, Noémie Gionet Landry (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Indur mal-Ħin Dorienne Catania, Donald Camilleri (Illustratur / Illustrator) Klabb Kotba Maltin Is-Serp ta' Ħafna Rjus Josette Grech, Matt Stroud (Illustratur / Illustrator) Klabb Kotba Maltin L-Għasfur tal-Kwiekeb Charles Casha, Matthew Stroud (Illustratur / Illustrator) Klabb Kotba Maltin Ninħasel biex Inkun Nadif Angèle Marie Haber BDL Publishing Pito u Pita Daniella Zerafa, Matthew Stroud (Illustratur / Illustrator) Horizons Tal-Forn Noel Tanti, Matt Stroud (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers The Cat on the Mat Florina Silvio, Joanne Mills (Illustratur / Illustrator) Faraxa Publishing U Għexu Kuntenti għal Dejjem Ruth Frendo, Fleur Sciortino and Daniel Mercieca (Illustraturi / Illustrators) Write Deal Association U Komplew Jgħixu Kuntenti għal Dejjem Ruth Frendo, Fleur Sciortino and Daniel Mercieca (Illustraturi / Illustrators) Write Deal Association Where am I from? Elissavet Arkolaki, Platon (Illustratur / Illustrator) Faraxa Publishing

Original works: books for children (ages 8-12)

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Illustratur // Author/Illustrator Pubblikatur // Publisher Amazing Maltese Women Kristina Chetcuti, Marisa Attard (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Ġikkur: "Aħna Lkoll Naffermaw u fil-Karnival mal-Indjani Nkantaw" Cedric Chircop, Adrian Theuma (Illustratur / Illustrator) Faraxa Publishing Ħadd ma Jista’ Jisgħol jew Jagħtas fil-Pubbliku Trevor Żahra Merlin Publishers Il-Festa tal-Għeneb ta' Kurun il-Qanfud Janet Mallia, Deandra Scicluna (Illustratur / Illustrator) BDL Publishing Il-Kaxxa tal-Memorji Sandra Hili Vassallo, Francesca Grech (Illustratur / Illustrator) Sandra Hili Vassallo Il-Kreatura tal-Bir Simon Bartolo, José Luis Oscaña (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Il-Mawra Tiegħi fl-Ispazju Beppe Caruana, Nasim Dardouri (Illustratur / Illustrator) BDL Publishing Il-Mostru tal-Bajja tal-Ġnejna (Tikka Qari Livell 14) Leanne Ellul, Maxime Lebrun (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Il-Vjaġġ ta' Karl u l-Imħabba lejn l-Annimali Dunstan Hamilton (f'kollaborazzjoni ma' / in collaboration with Kevin Mercieca, George Farrugia) Office of the Commissioner for Animal Welfare In-Nanna Se u s-Saħħara l-Vjola Kenneth Gauci, Deandra Scicluna (Illustratur / Illustrator) BDL Publishing Irvin Vella Investigatur Virtwali (5): Il-Każ tal-Maħżen Mitluq John A. Bonello, Lisa Falzon (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Is-Sħaħar ta' Petut (2): Il-Wied tal-Lupu l-Aħmar Clare Azzopardi, Deandra Scicluna (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers It-Tifel li Salva d-Dinja (Tikka Qari Livell 12) Karl Schembri, Alice Samuel (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Ix-Xwejjaħ tal-Ġugarelli u Stejjer Oħra Patrick Sammut, Sue Flask (Illustratur / Illustrator) Horizons L-Imħabba Tagħna lejn l-Annimali: Obbligi - Liġijiet - Regolamenti - Informazzjoni | Our Passion for Animals: Obligations - Legislation - Regulations - Information George Farrugia, Kevin Mercieca Office of the Commissioner for Animal Welfare Lellux u Peprin Carmel G. Cauchi, Luca Azzopardi (Illustratur / Illustrator) Horizons Oliver u l-Mużika fil-Wied Claudia Micallef, Naomi Gatt (Illustratur / Illustrator) Faraxa Publishing Patatinu l-Ħmar tar-Remissa Maria Ferriggi, Sue Flask (Illustratur / Illustrator) Horizons Sperillu u L-Gazzetta 'Ħamrija' Natasha Turner, Cynthia Saliba (Illustratur / Illustrator) Faraxa Publishing Stellini Kursar Malti (Tikka Qari Livell 14) Dwayne Ellul, Moira Scicluna Zahra (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Tara Frendo fuq il-Pjaneta Sturja (Tikka Qari Livell 15) Antoinette Borg, Nicole Diacono (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers Tikka Poeżija għall-Ħames u s-Sitt Sena Clare Azzopardi (ed.), José Luis Oscaña (Illustratur / Illustrator) Merlin Publishers

Original works: books for adolescents (ages 13-16)

Titlu tal-ktieb // Title of book Awtur/Illustratur // Author/Illustrator Pubblikatur // Publisher Ġisku: Ħbieb Ġodda Joseph Francis Ferriggi, Luca Azzopardi (Illustratur / Illustrator) Horizons The Buried Lance John Naudi Faraxa Publishing

Books translated into Maltese (ages 0-7)

Titlu tal-ktieb // Title of book Traduttur // Translator Pubblikatur // Publisher Amanda u Wiżżu (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Dawra ma' Wiżżu (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Ġojjell fl-Iskola tal-Mostri (Laurent u / and Olivier Souillé, Jérémie Fleury ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Ġojjell u l-Gżira tal-Għeġubijiet (Laurent and Olivier Souillé, Jérémie Fleury ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers L-Elf Mistoqsija ta' Dino Ricciolino Dwar il-Virus Corona (Chiara Battistelli) Joanne Micallef Faraxa Publishing Lenard il-Papru tad-Daħq (Yann Walcker, Julie Mercier ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupu Lupettu Jfittex Maħbuba (Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Lupu Lupettu Jrid Isir Artist (Orianne Lallemand, Éléonore Thuillier ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Mustaċċi ma Tidħaqx Bih! (Armelle Renoult, Mélanie Grandgirard ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Ors fl-Ispazju (Deborah Abela, Marjorie Crosby-Fairall ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers U kemm se Tirrabja, Ester? (Emmanuelle Cabrol, Olga Demidova ill.) Clare Azzopardi Merlin Publishers Wiżżu fir-Razzett (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Wiżżu Għalaq Sninu (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Wiżżu Ħdejn il-Baħar (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Wiżżu Mar iż-Żu (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Wiżżu Mar l-Iskola (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications Wiżżu u r-Rigali (Laura Wall) Rebby Vella Wise Owl Publications

Books translated into Maltese (ages 8-12)