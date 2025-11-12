Boy, 7, suffers slight injuries in Birkirkara traffic accident
A seven-year-old boy has suffered slight injuries after being involved in a traffic accident on Triq Dum Karm, Birkirkara
The accident happened at around 7:30am on Wednesday
The boy was taken to Mater Dei Hospital by ambulance, suffering from slight injuries. The driver was left uninjured.
Police say the boy was run over by a car, a Honda Fit, driven by a 22-year-old man from Birkirkara.