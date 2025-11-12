menu

Boy, 7, suffers slight injuries in Birkirkara traffic accident

12 November 2025, 11:22am
by Juliana Zammit

A seven-year-old boy has suffered slight injuries after being involved in a traffic accident on Triq Dum Karm, Birkirkara

The accident happened at around 7:30am on Wednesday

The boy was taken to Mater Dei Hospital by ambulance, suffering from slight injuries. The driver was left uninjured.

Police say the boy was run over by a car, a Honda Fit, driven by a 22-year-old man from Birkirkara.

